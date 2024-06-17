Кабельное оборудование Xinming

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В фокусе
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Компания Xinming приглашает старых и новых клиентов посетить наш стенд на выставке CABEX 2024 , которая будет проходить с 19-21 марта в г.Москве в выставочном комплексе Экспоцентр. Номер нашего стенда С124
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Наша компания продолжает работать несмотря на проведения Китайского Нового года, пока все китайские компании ушли на отдых мы будем продолжать работать и отвечать всем клиентам.
Новости компании
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14.08.2024
Уважаемые партнеры приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке в Шанхае!Подробнее
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14.09.2017
Что необходимо для производства кабеля ПВС и ШВВППодробнее
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25.11.2016
Компания XINMING CABLE MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD является Генеральным спонсором выставки Cabex 2017.Подробнее
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15.08.2016
KOREA METAL WEEK 2014Подробнее
Условия и логистика
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Соответствуем всем требованиям международных логистических стандартов
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Доставка до заказчика с полным сопровождением документов
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Комфортные условия для наших клиентов
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Гибкие нормы сотрудничества и раличные варианты оплаты CNY/USD/EUR
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Поставки на условиях Инкотермс 2020: EXW / FOB / FCA / CIF / DAP / DDP / CPT.
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Тарифы «Экспресс» 3 – 7 дней, «Стандарт» 10-12 дней, «Эконом» 25 –35 дней
Отзывы
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Оборудование работает в штатном режиме, мои технологи довольны. Спасибо Синминг за оказываемый сервис и поддержкуВасилий Исаев
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Покупали у Xinming экструзию, скрутки , бухтовку, качеством выпускаемой продукции довольны, будем продолжать взаимовыгодное сотрудничество.Александр Александрович
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Пообщавшись с хозяином производства, были приятно удивлены. Сейчас такие же линии работают и на нашем производствеРубцов Вадим
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Как и в любых стартах, всегда есть маленькие недочеты, но компания Синминг помогла нам их исправить. В целом мы довольны качеством произведенного оборудования.
Наши клиенты
XinMing меняет стереотипы и выходит на новый уровень производства китайского оборудования