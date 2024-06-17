Кабельное оборудование Xinming

Компания Xinming приглашает старых и новых клиентов посетить наш стенд на выставке CABEX 2024 , которая будет проходить с 19-21 марта в г.Москве в выставочном комплексе Экспоцентр. Номер нашего стенда С124

Наша компания продолжает работать несмотря на проведения Китайского Нового года, пока все китайские компании ушли на отдых мы будем продолжать работать и отвечать всем клиентам.