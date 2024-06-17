+86 15910668398 sales@xinming.ru Китай, 100068, г. Пекин, 4 транспортное кольцо, Чхен Нан Да Дао
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Всё необходимое для производства кабеля. Качество создаёт будущее.

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Xingming
+86 15910668398 sales@xinming.ru

Оборудование

Производство и поставка кабельного оборудования

Комплектующих, запчастей для кабельной промышленности.

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Производство и поставка кабельного оборудования

Оборудование

Линии бронирования

Линия бронирования кабеля — современное высокотехнологичное оборудование, применяемое для обмотки кабельной заготовки стальными проволоками

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Линии бронирования

Оборудование

Экструзионные линии

Получение изделий из полимерных материалов путем продавливания расплава материала через формующее отверстие в экструдере

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Экструзионные линии

Продукция

  • Кабельное оборудование Xinming
    Экструзионные линии
  • Машина двойной скрутки типа Банчер
    Крутильные машины
  • Кабельное оборудование Xinming
    Линии волочения (грубое, среднее, тонкое)
  • Кабельное оборудование Xinming
    Лентообмоточное оборудование
  • Кабельное оборудование Xinming
    Линии бронирования
  • Кабельное оборудование Xinming
    Линии бухтования
  • Кабельное оборудование Xinming
    Дополнительное оборудование
  • Кабельное оборудование Xinming
    Линия выплавки катанки
  • Кабельное оборудование Xinming
    Оборудования для разделки и переработки кабельно-проводниковой продукции
  • Кабельное оборудование Xinming
    Плетельное оборудование (Оплёточное оборудование)

    • Новости

    В фокусе

    • Компания Xinming приглашает старых и новых клиентов посетить наш стенд на выставке CABEX 2024 , которая будет проходить с 19-21 марта в г.Москве в выставочном комплексе Экспоцентр. Номер нашего стенда С124

    • Наша компания продолжает работать несмотря на проведения Китайского Нового года, пока все китайские компании ушли на отдых мы будем продолжать работать и отвечать всем клиентам.

    Новости компании

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      14.08.2024

      Уважаемые партнеры приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке в Шанхае!

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      14.09.2017

      Что необходимо для производства кабеля ПВС и ШВВП

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    • Cabex
      25.11.2016

      Компания XINMING CABLE MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD является Генеральным спонсором выставки Cabex 2017.

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    • KOREA METAL WEEK 2014
      15.08.2016

      KOREA METAL WEEK 2014

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    Условия и логистика

    • Соответствуем всем требованиям международных логистических стандартов

    • Доставка до заказчика с полным сопровождением документов

    • Комфортные условия для наших клиентов

    • Гибкие нормы сотрудничества и раличные варианты оплаты CNY/USD/EUR

    • Поставки на условиях Инкотермс 2020: EXW / FOB / FCA / CIF / DAP / DDP / CPT.

    • Тарифы «Экспресс» 3 – 7 дней, «Стандарт» 10-12 дней, «Эконом» 25 –35 дней

    Отзывы

    • Ивановский завод

      Оборудование работает в штатном режиме, мои технологи довольны.  Спасибо Синминг за оказываемый сервис и поддержку

      Василий Исаев
    • Электротехмаш

      Покупали у Xinming экструзию, скрутки , бухтовку, качеством выпускаемой продукции довольны, будем продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

      Александр Александрович
    • Промэл

      Пообщавшись с хозяином производства, были приятно удивлены. Сейчас такие же линии работают и на нашем производстве

      Рубцов Вадим
    • Рыбинск-кабель

      Как и в любых стартах, всегда есть маленькие недочеты, но компания Синминг помогла нам их исправить. В целом мы довольны качеством произведенного оборудования.

    Наши клиенты

    • ОАО «Беларускабель»
    • Кабельный завод Кабэкс
    • АО «Завод «Энергокабель»
    • Электротехмаш
    • Промэл
    • Рыбинск-кабель
    • OКЗ
    • Сегмент энерго-кабель
    • liparcable
    • Ивановский кабельный завод
    • Эксперт-кабель
    • ЭТМ
    Xingming

    XinMing меняет стереотипы и выходит на новый уровень производства китайского оборудования